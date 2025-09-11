Шмыгаль сделал признание о переговорах с Россией

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль фактически признал, что Киев на данный момент не готов вести переговоры с Россией, потому что "еще не сложились условия".

"В настоящее время еще нет. Мы должны работать вместе, усилить санкционное давление, нам нужно все необходимое оружие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Sky News.

Шмыгаль добавил, что оружие и санкции нужны для того, чтобы "заставить" Россию принять те условия, которые хочет Украина.

Ранее президент РФ Владимир Путин указывал, что "договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам".