Глава МИД Польши призвал не посещать Россию и Белоруссию

Глава МИД Польши Радослав Сикорский попросил польских граждан не посещать Россию и Белоруссию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на радиостанцию RFM24.

© Global look

Таким образом Сикорский прокомментировал ситуацию с задержанием в Белоруссии гражданина Польши Гжегожа Гавела по подозрению в шпионаже.

"Есть такие страны, как Белоруссия и Россия, которые просто берут заложников – а мы не всегда имеем "заложника", которого можно предложить для обмена. Еще раз прошу, умоляю: не ездите туда. А если кто-то едет – то едет на собственный риск", – заявил польский министр.

По его словам, в случае возникновения каких-либо проблем в России или Белоруссии гражданам не стоит обвинять в этом Польшу.

Ранее группе польских байкеров запретили въезд в Россию на пять лет из-за несогласованной акции у мемориального комплекса "Медное" под Тверью. Инцидент произошел 30 августа.

Мотоциклисты из Польши заехали на территорию мемориала в поселке Медное вопреки запрету. Там они устроили факельный обряд, который вызвал настороженность у ставших свидетелями людей. Отмечалось, что в ритуале также принимали участие несовершеннолетние.

В УМВД по региону уточнили, что в отношении 39 человек были составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания").