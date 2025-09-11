Студентов Кабула обязали носить традиционную одежду и отращивать бороду

Студенты кабульских вузов теперь будут обязаны носить традиционный костюм «шальвар-камиз», головной убор (чалму) и отращивать бороду. Кроме того, в высших учебынх заведениях вводятся регулярные проповеди о праведном образе жизни, сообщает РИА Новости.

До прихода талибов к власти, афганские студенты нередко появлялись на занятиях в одежде европейского образца. Подобные правила уже введены и в других районах страны, а также в школах.