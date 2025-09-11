«На вашей совести»: демократы сорвали минуту молчания в память о Кирке

Представители Демократической партии США сорвали минуту молчания в Конгрессе в память о застреленном американском активисте Чарли Кирке. Об этом пишет «Царьград», приведя видеозапись произошедшего.

Сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк, выступавший против ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) и поддерживавший российско-американские переговоры, был смертельно ранен накануне в ходе своего выступления в кампусе университета Юты (UVU). Его доставили в больницу, и некоторое время поступали противоречивые сведения о его состоянии. Позднее президент Трамп опубликовал пост, в котором выразил соболезнования семье Кирка.

В Конгрессе была объявлена минута молчания в память о Чарли Кирке, однако демократы отказались поддержать ее. Представители партии начали кричать «Нет!», а потом потребовали принятия новых законов об оружии, отмечает издание.

В ответ представители Республиканской партии заявили, что «это на вашей совести», словесная перепалка чуть было не переросла в потасовку. Спикеру Конгресса пришлось успокаивать парламентариев.

На видео, опубликованном изданием, спикер стучит молотком, призывая собравшихся успокоиться.