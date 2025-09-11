Новый премьер Франции попросил у граждан деньги на армию

Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил, что гражданам Франции предложат инвестировать свои сбережения в модернизацию вооруженных сил и укрепление оборонного сектора, передает Radio France.

По словам премьера, «те, кто хочет вложить деньги патриотически, смогут профинансировать программы вооружения и промышленности».

«Мы не будем закупаться за границей — создадим богатство у себя», — подчеркнул Лекорню, отметив, что доходность таких вложений будет невысокой, зато инвестиции можно считать патриотичными.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на должность нового премьер-министра республики Себастьена Лекорню. Он станет уже пятым премьером с момента переизбрания французского президента в 2022 году.

8 сентября, в отставку ушел кабинет премьер-министра Франсуа Байру. Его команда продержалась около восьми месяцев. За отставку кабинета проголосовали 364 депутата, против — 194. На следующий день президент Франции выбрал нового главу правительства.