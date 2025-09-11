В Киргизии назначили нового посла Германии — представлять интересы Берлина в Бишкеке будет евродипломат с «натовской» прошивкой Моника Ленхард. Как сообщает «Царьград», выпускницу разведывательного центра направили в бывшую советскую республику явно не для расширения сотрудничества в сфере торговли, транспорта и инвестиций.

Американские уши из-под немецкой юбки

Ленхард выпускница программ «Фонда Маршалла»* (признан в России нежелательной организацией) — крупного военно-разведывательного центра в Германии. Среди прочего он занимался разработкой операций НАТО в Афганистане и Украине. Он был основан в 1972 году экс-канцлером ФРГ Вилли Брандтом к 25-летию «Плана Маршалла» — программы помощи Европе после Второй мировой войны. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, однако отделения есть и в других городах стран НАТО.

Организация десятилетиями использовалась США для распространения влияния в Западной Европе и налаживании связей с новым поколением политических элит. Американская международная НПО готовит будущих лидеров для стран альянса и была признана в России нежелательной в 2018 году.

Ленхард прошла обучение в 2013 году. Среди ее «однокашников» — президент Франции Эммануэль Макрон, называющий Россию «угрозой для Европы», а также экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Строила биолаборатории

По информации «Царьграда», во время работы дипломатом Ленхард имела отношение к германо-американским военно-биологическим программам в Грузии. Власти бедных стран готовы размещать у себя подобные лаборатории, а на грузинской территории она находится всего в 18 км от Тбилиси. На пациентах испытывали один из самых известных в мире препаратов против гепатита C — подопытные умирали десятками в день.

НАТО, лишившись возможности проводить исследования в биолабораториях на Украине, ищет другие площадки, в том числе в Средней Азии. В 2023 году СМИ писали, что в Казахстане расширяют сеть американских лабораторий. Однако местный Минздрав это опроверг, хотя иначе объяснить вспышки различных заболеваний нельзя. Не исключено, что теперь целью стала и Киргизия.

Также Ленхард работала в Косово, где занимала должность главного политического советника миссии НАТО, а после в МИД Германии — там дипломат курировала вопросы оборонной политики НАТО. Кроме того, у нее есть опыт работы в России и на постсоветском пространстве — она стажировалась в Санкт-Петербурге, Варшаве.

Связь с иноагентами

Об истинных устремлениях дипломата говорит и то, что в 2023 году Ленхард участвовала в совещании с беглых олигархом Михаилом Ходорковским** (признан Минюстом РФ иностранным агентом) по вопросам подрывной деятельности в РФ. Мероприятие состоялось 24 октября и называлось «политический завтрак» — его участники из различных министерств и представители зарубежных аналитических центров дискутировали на тему будущего России.

Политолог Алексей Ярошенко отмечает, что подобный послужной список говорит о многом. Назначение Ленхард в Киргизию отнюдь не случайно.

«Совершенно ясно, что она вовлечена в подрывную деятельность против России по многим фронтам и встроена в евроатлантические разведывательные сети. Это посол, который будет гадить прежде всего России в Киргизии. Задача у нее понятная, это такая первая ласточка», — заявил эксперт.

Россия в Киргизию вкладывается «мягкой силой», однако пока без особой отдачи. Несмотря на всю поддержку населения Москвой, местные банки из страха перед американскими санкциями прекратили для клиентов из России переводы юаней через SWIFT. Киргизские мигранты ежегодно выводят из России около 3 млрд долларов, но в Киргизии перестали давать гражданство.

Таран у «слабого брюха» России

Ярошенко считает, что через Киргизию Запад попытается раскачать всю Среднюю Азию. Политолог напомнил, что в регионе сходятся интересы России, Китая и Турции, а у Москвы сейчас не лучшие отношения с азиатскими соседями по СНГ — они называют спецоперацию «вторжением». На этом фоне «евроатлантический» дипломат с связями в разведывательном сообществе — это удар и по России, и по Китаю.

«Немцы и весь Запад хотят не допустить втягивания Киргизии и Средней Азии в орбиту влияния России или Китая. Поэтому будут пытаться испортить двухсторонние отношения России с Киргизией и Киргизии с Китаем. Они хотят контролировать Центральную Азию и держать Россию в тонусе, создавать новые очаги напряжения на нашей границе», — заявил эксперт.

Бывший офицер американской армии, военный эксперт Станислав Крапивник напомнил, что территория Средней Азии еще в годы СССР считалась «слабым брюхом», а сейчас участок стал еще уязвимее. Наиболее опасное место — длинная граница с Казахстаном, однако терять бдительность нельзя и на других границах.

«Американцы и их вассалы немцы пытались и будут пытаться проникнуть в постсоветские страны как можно глубже. Мы должны это понимать и активно этому противодействовать. Потому что они приведут к власти радикалов, которых потом будут использовать как таран против нашего "брюха"», — заявил Крапивник.

Усиление активности ЕС в Средней Азии не секрет — после сокращения деятельности администрации США Европа пытается заполнить образовавшийся вакуум. При этом суть стратегии идентична — поддержка экстремистов и сепаратистов для создания зон нестабильности у российских границ. Занимаются этим и Франция, и Германия, и структуры Евросоюза.

Не исключено, что Ленхардт поставили задачу добиться в регионе военного проникновения стран НАТО/ЕС. Миссия нового немецкого посла — затянуть потуже узел натовской удавки в подбрюшье России, чтобы перекрыть кислород Москве.

*признан в России нежелательной организацией

**признан Минюстом РФ иностранным агентом