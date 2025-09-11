В Китае вспомнили о «пророчестве» Киссинджера

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в 2023 году утверждал, что в ближайшие годы между США и Китаем может возникнуть вооруженный конфликт.

Военный парад в Пекине, прошедший 3 сентября, стал ответом на это «пророчество», пишет китайское издание Sohu.

«Военный парад 3 сентября, с одной стороны, продемонстрировал всему миру нынешнюю силу и решимость Китая, с другой стороны, он также глубоко потряс Соединенные Штаты — страну-гегемона», — говорится в материале.

Издание утверждает, что после парада в Китае многие американские граждане вспомнили о «пророчестве Киссинджера». Sohu также пишет, что предположение экс-госсекретаря США о грядущем конфликте было разумным предсказанием, которое базировалось на состоянии отношений Вашингтона с Пекином. Издание уточняет, что фактически страны вступили в долгосрочное противостояние с 2018 года.