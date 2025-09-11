Обзор иноСМИ: тайная встреча стран ЕС и детали убийства сторонника Трампа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Богатейшие страны ЕС проведут секретную встречу»

Богатейшие страны ЕС проведут секретную встречу в Вене 11 сентября, сообщает Politico. Представители Северной Европы, Франции и Германии соберутся в столице Австрии, чтобы сформировать единый фронт перед ожесточенными переговорами по следующему семилетнему бюджету ЕС и «битвой за наличные» с такими странами, как Польша, Италия и Испания. Последние выступают за увеличение расходов, особенно на сельское хозяйство и финансирование более бедных регионов. По данным Politico, богатейшие страны Евросоюза хотят разработать стратегию по спорному предложению Еврокомиссии о бюджете в размере 1,816 триллиона евро.

Конечная цель - перехитрить лагерь соперников, выиграть переговоры и направить гигантский бюджет ЕС ближе к своим приоритетам. Страны Евросоюза разделены на два больших лагеря, отмечается в статье. С одной стороны находятся состоятельные «чистые плательщики» - от Швеции до Франции - которые вносят больше, чем получают из бюджета ЕС, и в целом выступают за уменьшение денежного фонда. Конкурирующий лагерь представляет собой широкий альянс стран Южной и Восточной Европы, которые выступают за увеличение бюджета. Групповое заседание богатых стран в Вене пройдет под руководством двух лидеров ЕС, их имена не называются.

Свидетель заявил о слабой охране убитого сторонника Трампа

Американский ведущий подкастов, сторонник Дональда Трампа и права американцев на ношение оружия Чарли Кирк был застрелен во время выступления в университете Юты. Скайлер Бэрд, один из тысяч людей, пришедших на выступление Кирка, описал момент убийства в беседе с CNN.

По словам Бэрда, он находился всего в 4,5 метра от Кирка, когда услышал хлопок и подумал, что это выстрел. Бэрд отметил, что практически сразу понял, что Кирк не выживет. Он добавил, что хотя рядом с Кирком находилась охрана, пространство вокруг собрания казалось очень открытым. По мнению мужчины, Кирк был хорошо защищен на случай, если бы кто-то подбежал к нему с ножом, но не от выстрелов.

В Польше призвали НАТО сбивать дроны над Украиной

Бывший глава Информационного бюро НАТО в Москве, польский дипломат Роберт Пшель назвал появление беспилотников в Польше «проверкой возможностей» альянса. Пшель заявил Sky News, что Россия «пыталась посеять раздор внутри Польши, а также между Польшей и Украиной», но ситуация с дронами привела к «беспрецедентному единству». Пшель обвинил Россию в «ведении гибридной войны против стран НАТО уже как минимум десять лет».

По его словам, проблема заключается в разнице между единством стран альянса и готовностью действовать. Пшель заявил, что НАТО необходимо «в краткосрочной и среднесрочной перспективе повысить свою готовность к решению проблемы беспилотников на восточном фланге». По его мнению, альянс должен пересмотреть призыв Киева, чтобы НАТО сбивало беспилотники в украинском воздушном пространстве, не квалифицируя это как вступление в конфликт. Пшель выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп «не собирается терпеть это слишком долго».

«Нетаньяху загоняет Трампа в угол»

Президент США Дональд Трамп 9 сентября провел напряженный телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили газете The Wall Street Journal высокопоставленные представители администрации США. Трамп выразил «глубокое разочарование» в связи с «ошеломляющим ударом» Израиля по Катару. Трамп заявил Нетаньяху, что решение атаковать политических лидеров ХАМАС в Дохе, столице Катара, было неразумным. Он был возмущен, узнав об атаке от американских военных, а не от Израиля. Также Трампа рассердило, что удар пришелся по территории еще одного союзника США, выступавшего посредником в переговорах о прекращении войны в Газе.

Нетаньяху ответил, что у него было мало времени для нанесения ударов, и он воспользовался этой возможностью. По словам чиновников, второй телефонный разговор Трампа и Нетаньяху был более «тёплым»: президент США спросил, была ли атака успешной. Нетаньяху ответил, что не знает. Спустя несколько часов в ХАМАС заявили, что Израиль не достиг своих основных целей, но шесть представителей ХАМАС низшего ранга были убиты. Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Трамп, убежденный сторонник Израиля, все больше разочаровывается в Нетаньяху, который постоянно загоняет президента США в угол агрессивными шагами, противоречащими целям Трампа на Ближнем Востоке. Трамп сделал укрепление отношений с монархиями Персидского залива одним из столпов своей ближневосточной стратегии.

Принц Гарри впервые за полтора года встретился с отцом

В среду, 10 сентября, принц Гарри встретился со своим отцом, королем Карлом III в резиденции Кларенс-хаус. Это их первая личная встреча за 19 месяцев, сообщает The Guardian. Частное чаепитие в Лондоне, которое продлилось 54 минуты, последовало за тем, как в мае Гарри публично выразил надежду на примирение со своей семьей. Король, который все еще проходит лечение от рака, прибыл в Лондон из Балморала в предпоследний день визита своего младшего сына в Великобританию.

В понедельник Гарри возложил венок и цветы в Виндзорском замке в память о своей бабушке Елизавете II в третью годовщину ее смерти, а затем посетил церемонию вручения премии одной из благотворительных организаций. В последний раз Гарри видел своего отца в феврале 2024 года: тогда принц узнал о болезни короля и приехал в Британию из Калифорнии, где он живет с женой, актрисой Меган Маркл. Отношения между Гарри и его отцом стали напряженными после комментариев принца в интервью Опре Уинфри, документального фильма Netflix и автобиографии «Запасной». Гарри, который отказался от обязанностей члена королевской семьи в 2020 году, по-прежнему не общается со своим братом, принцем Уильямом.