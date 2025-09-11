На Западе послали президента Финляндии после слов о России

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба после его слов о якобы причастности России к инциденту с дронами в Польше.

Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X.

«Шел бы ты, коррумпированный старик», — написал профессор под постом политика.

10 сентября, после инцидента с беспилотниками в Польше, Стубб бездоказательно обвинил в случившемся Россию. Он также заявил, что Москва якобы стремится к эскалации конфликта и призвал усилить экономическое давление на Россию.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Варшава не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над своей территорией дронов. Дипломат отметил, что единственным случаем, когда Польша точно определила происхождение упавшей воздушной цели, стала украинская ракета в ноябре 2022 года.