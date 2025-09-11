Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив её в продвижении милитаристской политики.

Критика прозвучала после инцидента с беспилотниками в польском воздушном пространстве, на который председатель ЕК отреагировала жёсткой речью с акцентом на поддержку Украины.

По словам Орбана, фон дер Ляйен упомянула Украину 35 раз в ходе выступления и пригрозила сокращением финансирования ЕС для стран, отказывающихся следовать курсу Брюсселя. Венгерский лидер подчеркнул, что правоконсервативная фракция «Патриоты Европы» инициировала вотум недоверия в её отношении.

«Фон дер Ляйен должна уйти. Перемены грядут, хотим мы этого или нет», — заявил он.

Орбан предрек раздел Украины

Ранее издание Politico сообщило, что различные фракции Европарламента готовят второе голосование по вотуму недоверия, которое может состояться в октябре. Первая попытка смещения главы Еврокомиссии, предпринятая в июле, успеха не имела. Ситуация отражает углубляющиеся расколы в ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.