31-летний правый активист и сторонник Дональда Трампа Чарли Кирк был убит во время выступления в Университете долины Юта. По данным полиции, стрелок находился на крыше соседнего корпуса. Ему удалось скрыться, ведется расследование. Об этом сообщает Газета.Ru.

Президент США Дональд Трамп позже прокомментировал убийство Кирка.

«Великий, и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал или не чувствовал молодежь в США лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя!» — написал глава государства в социальной сети Truth.

Чарли Кирк начал заниматься политикой еще в старших классах. Во время учебы в Проспект-Хайтс он возглавил кампанию против повышения цен в школьном кафетерии. В студенческие годы он возглавил малоизвестную правую организацию Turning Point USA и быстро превратил ее во влиятельную политическую силу. Кирк выступал против засилья либеральных идей в учебной литературе, занимался патриотическим воспитанием школьников. Активист неоднократно выступал в поддержку действующего президента Дональда Трампа, в том числе на съездах Республиканской партии. Кирк неоднократно выступал против поддержки Украины и считал, что украинские власти наживаются на конфликте.

По оценкам социологов, его деятельность принесла 47-му президенту США сотни тысяч голосов американской молодежи. Число подписчиков активиста в социальных сетях исчислялось миллионами.

