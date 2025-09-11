В Непале вспыхнули новые протесты

В Непале снова вспыхнули беспорядки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Kathmandu Post, у штаба армии в Катманду произошли столкновения различных групп, называющих себя представителями «Поколения Z».

© Amit Machamasi/ZUMA/TACC

По информации СМИ, протесты начались на фоне переговоров о назначении бывшего председателя Верховного суда Непала Сушилы Карки временным премьер-министром. Протестующие настаивали на том, что на должность должен быть назначен их кандидат — многие из группировок поддерживали мэра Дхарана Харку Сампанг.

Ряд участников акций также высказали недовольство индийскими журналистами, которые освещают происходящее. Кроме того, в столкновение вмешалась армия Непала — они пытались разогнать толпу и восстановить порядок у ворот штаба.

Сейчас на место приехала сама Карки для участия в переговорах с военным руководством. Экс-председателя верховного суда сопровождает политический активист, выступающий за восстановление монархии, — Дурги Прасая.

Напомним, что в конце прошлой недели власти Непала запретили работу ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Это спровоцировало массовые протесты молодежи. В столкновениях с полицией погибли 22 человека, сообщалось более чем о 500 раненых. Демонстранты вынудили уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Членов кабмина эвакуировали на вертолетах.

Накануне командовании непальской армии вместе с другими силовыми структурами развернуло войска и взяло на себя обеспечение порядка на улицах.