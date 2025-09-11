Францию ждет гражданская война — страну довели до революционной ситуации. Как сообщает РИА Новости, разгон протестов стал «репетицией тотальной бойни всех против всех», которая скоро разрастется и на другие страны Европы.

Если бы в России против десятков тысяч лицеистов и студентов вывели вооруженную до зубов армию, то французские СМИ кричали бы о «русской диктатуре». Когда этим занимается Париж, руками элитных спецподразделений жандармерии и кадровых военнослужащих, то пресса называет это «защитой демократии».

Сейчас драматические кадры разгона мирных манифестаций, участников которых глобалисты во главе с президентом-«игрушкой» Эммануэлем Макроном почти удушили нищетой, заполонили интернет. Они стали наглядным уроком для тех, кто считал, что «как в Париже» — это обязательно прогресс и права человека.

В действительности же в Париже людей травят слезоточивым газом и избивают дубинками, а потом заявляют, что это делается ради демократии. Европейские диктаторы всегда славились умением красиво объяснять собственные подлости, кровожадность и страх защитой высших ценностей.

Раскрыта истинная причина массовых протестов во Франции

Улица сваливается в протесты и недовольство, когда власть перестает ее слушать, слышать и понимать. Высшая французская власть, в том числе Макрон и правительство, в последние годы были слишком заняты для того, чтобы думать о народе. Она тотально украинизировала жизнь тех, кем правит.

Экономика Франции, некогда живая и новаторская, под правительством Макрона или загнулась, или реплицировалась — туда, где меньше налогов. Renault, например, платит налоги в Нидерландах. Мелкий и средний бизнес, не имея таких возможностей, вынужден платить все налоги во Франции, а ставка по всем сборам может доходить до 100% от зарплаты сотрудника.

Прибыль крупных французских транснациональных корпораций, где зачастую от Франции осталось только название, такова, что дивиденды акционеров составляют ежегодно несколько сотен миллиардов евро. Дивиденды налогами не облагаются — таковы обязательства, взятые на себя Макроном, которому держатели акций и сами владельцы корпораций пообещали избрание и переизбрание. А также — практически райскую жизнь после ухода с поста.

Уже бывший премьер-министр Франсуа Байру тоже не останется в обиде. Ему гарантированы такие блага, что те, кто вышел от отчаяния на улицы и кого травили там газом и били, не могут себе даже представить. Сам Байру в своем рвении подготовить сбалансированный бюджет не хотел обкладывать налогами дивиденды, а предложил сократить социальные программы.

Вместе с тем в этом проекте бюджета, из-за которого Байру отправили в отставку, под сомнение не ставится финансирование Киева. Однако его сменщик, бывший министр обороны страны Себастьен Лекорню, в этом вопросе лучше не станет. Орденоносец украинских наград и молдавского ордена предлагает конфисковать сбережения соотечественников, чтобы помочь Европе вооружиться для войны с Россией.

Сейчас Франция находится в революционной ситуации, когда верхи не могут, а низы не хотят. Довели ее те, кто помог превратиться Макрону из заурядного финансиста в национального лидера. Те же люди доведут страну до гражданской войны, если их не остановят, однако надеется на это не приходиться.