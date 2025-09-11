Государства Европы используют инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше, чтобы сорвать мирные переговоры с Российской Федерацией по Украине, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) французский политик Флориан Филиппо.

«Еврократия переходит в режим военной истерии, чтобы разжечь атмосферу войны против России, помешать заключению мирного соглашения и запугать общественность!», — поделился своей точкой зрения он, комментируя инцидент.

Главы европейских стран могут оставаться у власти только благодаря войне, резюмировал Филиппо.

Ранее польский премьер Дональд Туск сообщал, что государства-члены Североатлантического альянса предлагают Польше поддержку в области ПВО после инцидента с беспилотниками, а министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш проинформировал, что Швеция в срочном порядке направляет в Польшу дополнительные самолеты и средства противовоздушной обороны.

10 сентября Туск сделал заявление, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", но каких-либо доказательств этому не привел. Председатель Европейкой комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен спустя некторое время заявила, что речь идет более чем о 10 беспилотных летательных аппаратах. По словам временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны БПЛА.