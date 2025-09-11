По просьбе Польши созвано экстренное заседание Совбеза ООН
Польский МИД заявил о созыве экстренного заседания Совбеза ООН по запросу польской стороны.
«По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о нарушении польского воздушного пространства», — указало ведомство в соцсети X.
Вместе с этим МИД Польши обвинил Россию в нарушении воздушного пространства.
Польша обратилась к союзникам за помощью
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий созвал заседание Совбеза страны 11 сентября.
В МО России при этом высказались о дальности якобы попавших в Польшу БПЛА.