Польский МИД заявил о созыве экстренного заседания Совбеза ООН по запросу польской стороны.

«По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о нарушении польского воздушного пространства», — указало ведомство в соцсети X.

Вместе с этим МИД Польши обвинил Россию в нарушении воздушного пространства.

Польша обратилась к союзникам за помощью

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий созвал заседание Совбеза страны 11 сентября.

В МО России при этом высказались о дальности якобы попавших в Польшу БПЛА.