В Турции обвинили США в двойных стандартах

Политика США в отношении переговоров между Израилем и ХАМАСом демонстрирует двойные стандарты со стороны Вашингтона. Об этом заявил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке, член Центрального комитета партии Vatan («Родина») Ихсан Сефа, передает РИА Новости.

По словам собеседника, США формально выступают в роли посредника, но на деле тайно поддерживают военные действия Израиля. Он утверждает, что «США вновь продемонстрировали лицемерие».

«Под видом содействия перемирию между Израилем и ХАМАС они за кулисами дают зеленый свет ударам премьер-министра Биньямина Нетаньяху по руководству движения ХАМАС - ред.)», — подчеркнул Сефа.

Турецкий эксперт заявил, что США и Израиль хотят изменить демографическую и политическую карту сектора Газа. Их цель — вытеснить палестинцев и превратить регион в зону для американских экономических проектов, включая туризм и инвестиции.