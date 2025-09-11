Отец убитого на фестивале Burning Man в США россиянина обратился к Трампу

Отец убитого в США россиянина Вадима Круглова Игорь обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь в расследовании дела.

По словам Игоря Круглова, с момента обнаружения тела Вадима на фестивале Burning Man в Неваде прошло уже больше недели — результатов исследования до сих пор нет.

Круглов-старший добавил, что расследование ведется одним местным шерифом, а американские федеральные органы не взяли за дело. Из-за этого отец убитого обратился к Дональду Трампу.

— Зло должно быть наказано! Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, и прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына, — цитирует видеообращение Игоря Круглова ТАСС.

Тело Вадима Круглова нашли ночью 30 августа около 21:00 (7:00 по московскому времени — прим. «ВМ») в кульминационный момент фестиваля, когда подожгли высокую деревянную скульптуру в форме человека, расположенную в центре фестивальной площадки в Блэк-Рок-Сити. Позже блогер София Щербакова рассказала, что на мероприятии произошла странная встреча с «женщиной в красном платье».