Каллас предположила, сколько еще продлится конфликт на Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила мнение, что конфликт на Украине может продлиться еще пару лет.

Глава дипломатии Евросоюза озвучила возможные, с ее точки зрения, сценарии развития ситуации.

"Думаю, что реалистический [сценарий] - это то, что война продлится в течение еще пары лет, - сказала она в беседе с группой СМИ, в том числе агентством EFE. - К сожалению, усилия ради [достижения] мира, в том числе и президента [США Дональда] Трампа, не принесли никаких результатов".

При пессимистичном сценарии, по версии Каллас, Украине придется уступить свои территории.

Что касается Китая, то она считает, что две основные проблемы, которые он представляет для ЕС, - это поддержка России в конфликте на Украине и "принудительные экономические практики".