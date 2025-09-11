Каллас предположила, сколько еще продлится конфликт на Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила мнение, что конфликт на Украине может продлиться еще пару лет.
Глава дипломатии Евросоюза озвучила возможные, с ее точки зрения, сценарии развития ситуации.
При пессимистичном сценарии, по версии Каллас, Украине придется уступить свои территории.
Что касается Китая, то она считает, что две основные проблемы, которые он представляет для ЕС, - это поддержка России в конфликте на Украине и "принудительные экономические практики".
"Мы не готовы действовать как глобальный игрок, когда речь идет о Китае, потому что у нас нет единого видения того, что нужно делать", - добавила Каллас.