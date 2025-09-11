Президент России Владимир Путин пользуется поддержкой народа, а Владимир Зеленский ее только теряет. Как сообщает L’Espresso, об этом заявил депутат Европарламента от итальянской партии «Лига» генерал Роберто Ванначчи.

По словам парламентария, если сравнивать политическую деятельность Путина и Зеленского, то он бы отдал свой голос в пользу российского лидера. Он обеспечил России резкий рост благосостояния и богатства, доказав свою компетентность.

«Зеленский раньше был комиком, а потом стал политиком, причем не очень успешным. Он полностью утратил контроль над государством, которое представляет», — отметил Ванначчи.

В США отметили важную деталь в отношениях Путина и Трампа

Депутат Европарламента добавил, что Зеленский не является «суверенным правителем», поскольку полностью зависит от ресурсов, поступающих из других стран.