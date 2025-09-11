Раскрыты подробности покушения на соратника Трампа

В американского консервативного активиста, соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка могли выстрелить с крыши. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Департамент общественной безопасности штата Юта.

По данным департамента, стрелок мог расположиться на крыше одного из зданий около кампуса Университета долины Юта, где Кирк выступал перед студентами. В частности, укрытием стрелка могло стать строение рядом со внутренним двором учебного заведения.