Найдена утерянная картина Рубенса с Христом на кресте

В частном особняке в Париже обнаружена картина Рубенса, изображающая распятого Христа, написанная в начале XVII века и считавшаяся утраченной.

© Соцсети

Глава аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осена нашел работу фламандского мастера, когда готовил к продаже один из парижских особняков, пишет «Коммерсант».

На картине, созданной в 1613 году, изображен Иисус Христос на кресте. Историк Нил Буттнер заявил, что полотно действительно принадлежит кисти Питера Пауля Рубенса.

По данным экспертов, размеры картины составляют 105,5 на 72,5 сантиметра. Исследователи считают, что она была написана для частной коллекции и в XIX веке находилась у французского художника Вильяма Бугро, а затем у владельцев особняка.

Осена назвал находку «крайне редким и потрясающим открытием» и отметил, что произведение сохранилось «в очень хорошем состоянии». Ожидается, что 30 ноября работа будет выставлена на аукционе Osenat.

В августе в Аргентине на одной из фотографий дома, выставленного на продажу, обнаружили картину Витторе Гисланди, похищенную у голландского коллекционера в годы Второй мировой войны.