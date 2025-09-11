Пока вы спали: реакция Польши на БПЛА и обещание Трампа после убийства Кирка

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Депутата Госдумы Вячеслава Фетисова объявили в розыск на Украине

Депутата Госдумы Вячеслава Фетисова объявили в розыск в Украине по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны. Об этом сообщает ТАСС.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею фигурирует в базе данных украинского МВД и с 2021 года включён в список экстремистов на сайте «Миротворец».

Служба безопасности Украины регулярно заочно предъявляет обвинения российским деятелям и вводит санкции против физических и юридических лиц, связанных с Россией.

Трамп после убийства Кирка пообещал наказать виновных по политическим делам

Президент США Дональд Трамп пообещал привлечь к ответственности всех виновных в убийстве активиста Чарли Кирка, отмечая, что за этим стоят сторонники леворадикальной идеологии. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп назвал произошедшее актом политического насилия и подчеркнул, что демонизация оппонентов приводит к трагическим последствиям и уносит жизни невинных людей.

По его словам, голос Кирка и его наследие будут жить дальше, несмотря на попытку заставить его замолчать.

Конгресс США одобрил военные расходы на 2026 год в размере почти $900 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила военный бюджет на 2026 финансовый год почти на 900 млрд,включая 400 млн на военную помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Средства на поддержку Украины будут выделены через Инициативу содействия безопасности, предусматривающую заключение контрактов Минобороны США с производителями, а не прямую передачу техники.

Законодатели также обязали Пентагон информировать их о любых изменениях в оказании помощи Украине, а теперь законопроект рассмотрит Сенат перед направлением на подпись президенту.

В МВД рассказали, каким способом телефонные мошенники вводят людей в заблуждение

В МВД рассказали о методах, которые используют телефонные мошенники для введения людей в заблуждение, вызывая у них тревогу и панику. Об этом сообщает ТАСС.

Преступники пробуждают чувство гражданского долга, призывая жертв оказывать помощь силовым структурам и угрожая уголовным преследованием за раскрытие деталей якобы проведённых операций.

Они также заставляют жертв скрывать факт мошенничества и создают ощущение постоянного наблюдения, чтобы лишить их возможности адекватно оценивать ситуацию.

Польша запросила заседание СБ ООН в связи с инцидентом с БПЛА

Польша направила запрос в Совет Безопасности ООН для проведения заседания в связи с инцидентом с проникновением беспилотных летательных аппаратов в её воздушное пространство. Об этом сообщает ТАСС.

Польская армия заявила о сбитии нескольких дронов, которые, по утверждению премьера Дональда Туска, пересекли границу с территории Белоруссии, что спровоцировало активацию статьи 4 Североатлантического договора в НАТО.

В свою очередь, российское Минобороны заявило, что удары наносились по Украине и отказалось от планов атак по территории Польши, выразив готовность к консультациям по инциденту.