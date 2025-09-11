Китай несколько дней назад продемонстрировал свою мощь, проведя в Пекине грандиозный военный парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Событие прошло в присутствии двадцати мировых лидеров, в числе которых был и российский президент Владимир Путин. Как отметил французский журналист, глава Кремля прибыл в КНР не только для посещения парада – за кулисами мероприятия он заключил с Пекином важнейшую сделку.

«Москва и Пекин за кулисами договорились о строительстве нового гигантского газопровода. Этот проект – не просто мелочь, а геополитический поворотный момент с глобальными последствиями», – пишет автор французского издания.

В статье говорится, что Россия и Китай подписали соглашение о возведении газопровода «Сила Сибири 2».

Этот проект даст возможность поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров газа ежегодно, добываемого на сибирских месторождениях. Данный шаг рассматривается как ответ Москвы на введенные санкции, из-за которых европейские государства сокращают импорт российских энергоносителей.

Такое сотрудничество России и Китая может обернуться негативными последствиями для Соединенных Штатов и стран Европы. Соглашение, заключенное Путиным и Си Цзиньпином, позволит Китаю практически полностью удовлетворить свои потребности в газе, что приведет к уменьшению закупок у американских поставщиков. Еще более сложная ситуация складывается для европейских стран, которые, по мнению аналитиков, оказываются в наибольшем проигрыше.

«Европа – главный пострадавший», – констатируют во Франции.

Перспективы Европы выглядят неблагоприятно. С одной стороны, США оказывают давление, принуждая закупать значительные объемы американского сжиженного природного газа (СПГ). С другой стороны, европейским предприятиям предстоит конкурировать с китайской промышленностью, которая получает выгоду от более дешевого российского газа.

Уже сейчас стоимость электроэнергии в государствах Евросоюза в три раза превосходит аналогичный показатель в КНР. В результате, в ближайшем будущем, возможно, исчезновение ряда ключевых отраслей европейской промышленности, не способных выдержать конкуренцию, пишет АБН24.

«Промышленное производство в еврозоне демонстрирует спад с лета 2023 года. Зафиксированы масштабные сокращения рабочих мест, включая 250 000 в Германии», — прокомментировал ситуацию Пьер Ланн.

Напомним, у Запада начались проблемы после возвращения Путина из Китая.