USAID в июне направило $2 млн на кибербезопасность Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) направило в июне $2 млн на программу по укреплению кибербезопасности критической инфраструктуры Украины.

Об этом свидетельствуют подсчёты РИА Новости на основе контрактных документов правительства США. Отмечается, что соответствующие меры были предприняты несмотря на общий курс администрации американского президента Дональда Трампа на сокращение иностранной помощи.

По информации агентства, общая стоимость программы составляет $125 млн. Она началась в мае 2020 года и должна завершиться в марте 2026-го.

До февраля 2022 года проект получил около $18 млн долларов, а уже после эскалации конфликта на Украину поступило более $100 млн.

При этом в конце августа госсекретарь США Марко Рубио объявил, что USAID официально закрывается.