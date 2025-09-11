Ирак займется улучшением системы ПВО в свете атак Израиля

Ирак начнет усовершенствовать систему противовоздушной обороны (ПВО) страны на фоне постоянных авиаударов Израиля по арабским странам, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Сабах ан-Науман. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Он подчеркнул, что предложение было представлено в рамках заседания Совета национальной безопасности Ирака, которое прошло под председательством Мухаммеда Шиа ас-Судани. На встрече обсуждалась атака Израиля на Доху, а также безопасность в Ираке.

"Был представлен комплексный проект по развитию и наращиванию потенциала иракской системы ПВО с различными подробностями и требованиями", — заявил представитель главнокомандующего. 9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов.

Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства. 10 сентября Нетаньяху впервые с момента нанесения ударов по лидерам ХАМАС в Дохе упомянул Катар, обвинив его власти в "укрывательстве террористов".

По словам главы израильского правительства, ЦАХАЛ действовал по такому же принципу, преследуя организаторов событий 7 октября 2023 года. Нетаньяху обвинил Катар не только в предоставлении убежища, но и в финансировании ХАМАС.