Рубио заявил, что находится в отчаянии из-за убийства Чарли Кирка

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что вместе с женой находится в отчаянии из-за убийства консервативного активиста Чарли Кирка в Юте.

© соцсети

Об этом он написал в соцсети Х.

«Мы с Джанетт в отчаянии. Преданность Чарли Кирка будущим поколениям Америки и его патриотизм будут актуальны ещё долгие десятилетия. Да благословит Господь Чарли и его семью», — говорится в публикации.

10 сентября в американском штате Юта произошло убийство известного в США консервативного активиста Чарли Кирка, которого также называют одним из соратников Дональда Трампа.

В The New York Times позже писали, что выстрел в Чарли Кирка мог быть сделан с расстояния около 180 м.