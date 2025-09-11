Рубио заявил, что находится в отчаянии из-за убийства Чарли Кирка
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что вместе с женой находится в отчаянии из-за убийства консервативного активиста Чарли Кирка в Юте.
Об этом он написал в соцсети Х.
«Мы с Джанетт в отчаянии. Преданность Чарли Кирка будущим поколениям Америки и его патриотизм будут актуальны ещё долгие десятилетия. Да благословит Господь Чарли и его семью», — говорится в публикации.
10 сентября в американском штате Юта произошло убийство известного в США консервативного активиста Чарли Кирка, которого также называют одним из соратников Дональда Трампа.
В The New York Times позже писали, что выстрел в Чарли Кирка мог быть сделан с расстояния около 180 м.