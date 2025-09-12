Премьер Катара жестко высказался об Израиле

Израильские власти уверены в том, что они могут делать все, что угодно. С жестким высказыванием выступил премьер-министр Катара, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Израиль демонстрирует заносчивое поведение, будучи уверенным в том, что он обладает иммунитетом на совершение любых действий», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что израильские власти под влиянием «экстремистских идей» предпринимают попытки изменения Ближнего Востока силой и постоянно нарушают стабильность в регионе.

Ранее Аль-Тани заявил, что Катар оставляет за собой право на ответ Израилю на его удар по Дохе.