В Киеве объяснили, почему Запад не критикует Зеленского

Политики западных стран не критикуют Владимира Зеленского потому, что спонсируют его, рассказал киевский политтехнолог Андрей Золотарев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, Запад не желает играть на руку президенту России Владимиру Путину.

«То есть, если мы начнем критиковать Зеленского, то как мы объясним, почему мы даем деньги Украине, предоставляем вооружение — фактически, да, сыграем в пользу Путина», — разъяснил политтехнолог.

В связи с этим, заметил Золотарев, главы государств и правительств западных стран закрывают глаза на многие вещи, которые «не то что демократическому — нормальному государству несвойственны».

Аналитик подчеркнул, что западные дипломаты и представители спецслужб прекрасно знают, что действительно творится на Украине, регулярно высылают своему руководству доклады о текущей ситуации.

Ранее сообщалось, что любые негативные ситуации в отношениях между Украиной и ЕС, Украиной и США оперативно гасятся, нивелируются.

Так, западные страны не стали раздувать скандал, связанный с запретом антикоррупционных ведомств на Украине — сразу после того, как Зеленский «откатил» закон назад, волна негативных публикаций в американской и европейской прессе сошла на нет.