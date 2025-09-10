People: принц Гарри и король Карл III встретились впервые за полтора года

Принц Гарри и его отец, британский монарх Карл III, увиделись впервые за полтора года.

© Global look

Об этом пишет People.

По информации издания, принц Гарри вернулся в родную страну на несколько дней для участия в благотворительных мероприятиях. 10 сентября принц прибыл в резиденцию короля в Лондоне, где провёл чуть меньше часа.

До этого представители британской королевской семьи в последний раз виделись в феврале 2024 года.

Принц Гарри ранее выражал желание примириться с королевской семьёй. Он признал, что «воевать» с родственниками нет смысла.