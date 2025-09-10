Раскрыто имя расстрелявшего союзника Трампа

Покушение на сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка в США совершил член Демократической партии. Об этом сообщает Fox News.

По предварительной информации издания, преступника зовут Майкл Маллинсон, он живет в Юте, где и было совершено покушение на Кирка.

Ранее американские СМИ сообщили, что Кирк скончался после покушения на него. Однако позже, появилась информация, что консерватор находится в критическом состоянии в реанимации.

Снайпер выстрелил в Кирка во время мероприятия в Университете Юта. Пуля попала в шею и задела артерию. Подозреваемого на месте задержали полицейские.

Трамп прокомментировал покушение на Чарли Кирка

Известно, что Чарли Кирк был противником помощи Украине. Полгода назад он заявил, что конфликт на Украине выгоден украинскому правящему классу.