Американский консерватор и соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк выступал против поддержки Украины, заявляя, что конфликт выгоден украинскому правящему классу. На это обратил внимание Telegram-канал Shot.

«Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины», — говорил Кирк в своей речи полгода назад.

Он также отмечал, что следовало бы возобновить дипломатические каналы с Россией. По мнению Кирка, российско-украинский конфликт в значительной степени был ненужным.

Ранее сообщалось, что Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии. Снайпер, стрелявший в Кирка, задержан. По предварительным сведениям, стрелок был арестован прямо на месте атаки.