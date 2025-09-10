В ООН предупредили о риске расширения украинского конфликта

Инцидент с дронами в воздушном пространстве Польши подчеркивает «риск расширения» украинского конфликта, заявил на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на среду, 10 сентября, российские военные нанесли масштабный удар по объектам на территории Украины. В эту же ночь боевики ВСУ запустили 19 дронов в сторону Польши, 4 из них были сбиты комплексами ПВО республики.

Западные политики бездоказательно обвинили в инциденте Россию, пообещали принять против Москвы жесткие меры, усилить оборону альянса.

«Инцидент, который, как сообщается, произошел во время очередной крупномасштабной атаки российских беспилотников и ракет на Украину, вновь подчеркивает региональное воздействие и реальный риск расширения этого разрушительного конфликта», — отметил Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш с большой обеспокоенностью следит за сообщениями об этом ЧП.