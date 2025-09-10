Трамп прокомментировал покушение на Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп прокомментировал покушение на своего соратника Чарли Кирка. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

В своем сообщении Трамп назвал Кирка «отличным парнем». Кроме того, он призвал читателей помолиться за его здоровье.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, на которого было совершено покушение. Отличный парень», — написал Трамп.

Ранее сторонник Трампа Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время своего выступления в штате Юта. Состояние пострадавшего, как и мотивы покушения, пока остаются неизвестными.