Принц Гарри встретился с королём Карлом III впервые за полтора года

Долгожданная встреча принца Гарри с его отцом, королём Карлом III, состоялась в Лондоне и продолжалась всего 55 минут, пишет Daily Mail. Это был их первый личный контакт за последние полтора года. Гарри прибыл в Кларенс-хаус около 17:20 и покинул резиденцию уже в 18:15. Перед этим монарх вернулся в столицу после пребывания в Балморале и официального мероприятия.

Встреча с отцом совпала с насыщенной программой визита герцога Сассекского в Великобританию. Днём он посетил Центр изучения взрывных травм в Имперском колледже Лондона, который сам открыл ещё в 2013 году. Здесь Гарри встретился с учёными, ветеранами и представителями ВОЗ, чтобы обсудить новые методы помощи пострадавшим от взрывных ранений, включая детей в зонах конфликтов.

Несмотря на то что герцог проведёт в Британии четыре, встречался со своим братом, принцем Уильямом, он не собирается. Гарри остановился в отеле за свой счёт и не был приглашён в королевскую резиденцию.

Последний раз отец и сын виделись в феврале 2024 года, вскоре после объявления о диагнозе короля. Он, напомним, лечится от рака. Тогда их встреча продлилась всего полчаса.

