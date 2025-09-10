Неизвестный выстрелил в праворадикального активиста и исполнительного директора Turning Point USA Чарли Кирка во время проведения дебатов в штате Юта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское СМИ.

По данным Mash, инцидент произошел во время сессии вопросов и ответов в рамках тура Кирка Prove Me Wrong в Университете Юта-Вэлли в Ореме. Соратник Трампа был доставлен в больницу в критическом состоянии. Согласно видео с места происшествия, пуля попала Кирку в шею.

Подозреваемого в покушении задержали, он отказывается давать показания. На кадрах представленных Mash можно увидеть мужчину в возрасте. Его мотивы неизвестны.

Ситуация находится на контроле у ФБР.