На Кубе снова произошел блэкаут

Власти Кубы рассказали о том, что вся территория страны осталась без электричества. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго республики.

По данным газеты, на протяжении последних нескольких лет Куба сталкивается с проблемами в энергетике, веерные отключения света происходят практические ежедневно.

«Произошло полное отключение Национальной энергетической системы», — пояснили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что причиной отключения могла стать авария на одной из ТЭС.

Куба полностью осталась без электричества. В посольстве обратились к россиянам

Ранее российские туристы, отдыхающие в кубинских отелях, рассказали о последствиях блэкаута для населения гостей и жителей острова.

Россиянка Анна М. отметила, что в отеле во время очередного отключения света не работали кондиционеры, в ресторане разморозились холодильники.

Туристка заметила, что встретила на улице соотечественников, у которых в гостинице установлен генератор, и смогла зарядить телефон.