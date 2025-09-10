Швеция направит в Польшу самолеты и средства ПВО

Швеция приняла решение экстренно направить в Польшу самолеты и средства противовоздушной обороны (ПВО) после того, как премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что воздушное пространство республики нарушили беспилотники. Об этом глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил в эфире телеканала TVN24.

«Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи», — сказал чиновник.

Он не стал уточнять, о каких самолетах и средствах ПВО идет речь.

Польша сбивала БПЛА ракетами за два миллиона долларов

Ранее Туск заявил, что дроны, которые якобы сбили в ночь на 10 сентября над Польшей, являются российскими, однако не привел никаких доказательств. В Госдуме допустили, что инцидент стал результатом провокации со стороны Украины.