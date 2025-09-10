Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Катар и другие страны, укрывающие «террористов», выдворить их или предать суду. Об этом пишет «Прайм».

ВВС Израиля во вторник, 9 сентября, нанесли масштабный удар по Дохе. Целью акции стал офис ХАМАС, в котором в момент атаки находились члены политбюро движения.

Россия, Китай, Турция, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Египет и ряд других стран осудили операцию Израиля. В США назвали удар по жилым кварталам несчастным случаем.

«Я говорю Катару и всем странам, которые укрывают террористов: либо вы выдворите их, либо предадите их суду. Потому что если вы этого не сделаете — это сделаем мы», — подчеркнул Нетаньяху.

Глава правительства также раскритиковал страны, осуждающие действия ЦАХАЛ, заявив, что им «должно быть стыдно» за такую позицию.