Польша назвала условие для открытия границ с Белоруссией

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский назвал условие для открытия границ с Белоруссией. Об этом он написал в социальной сети X.

Как напомнил министр, Польша закроет границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября. В этот день стартуют российско-белорусские учения «Запад-2025». При этом, учения продлятся до 16 сентября, но Кервиньский подчеркнул, что границы будут открыты только если Варшава будет полностью уверена в отсутствии угроз для своих граждан.

«В соответствии со вчерашним заявлением премьер-министра Дональда Туска, я издал указ о полном закрытии пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Они будут открыты только тогда, когда мы будем на 100% уверены в отсутствии угрозы для граждан Польши», — написал он.

Ранее Дональд Туск заявил, что Польша закроет границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025».