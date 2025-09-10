Сийярто: Атаки Киева на «Дружбу» вредят Венгрии, а не России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что атаки украинских властей на нефтепровод «Дружба» наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России.

В интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный» он подчеркнул, что Будапешт не имеет выхода к морю и зависит от импорта нефти и газа, поэтому любые удары по инфраструктуре напрямую угрожают национальной безопасности страны, передает ТАСС.

«Мы не имеем выхода к морю, а это значит, что наши пути к поставкам нефти и газа ограничены. Мы зависимы от импорта. Тот, кто атакует нефтепровод, атакует нашу безопасность, наш суверенитет», – отметил Сийярто.

Глава МИД подчеркнул, что венгерская сторона неоднократно обращалась к Киеву с просьбой прекратить атаки на критически важную инфраструктуру. Сийярто добавил, что действия киевских властей несправедливы – по его словам, Венгрия обеспечивает Украину 40% электроэнергии, однако в ответ получает удары по нефтепроводу.

В августе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для самой Украины.

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине.