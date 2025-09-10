У жены Туска угнали машину

Неизвестные угнали в Сопоте частный автомобиль марки Lexus, принадлежащий жене премьер-министр Польши Дональда Туска Малгожате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польское СМИ.

Отмечается, что в Сопоте находится семейный дом Туска, за которым следит спецохрана (охраной высших лиц и их семей в Польше занимается Служба охраны государства).

«Мы получили обращение, сотрудники воеводского управления полиции в Гданьске работают над этим происшествием», — сообщили в Главном управлении полиции республики.

Других деталей произошедшего не приводится.

В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку

Согласно информации Ura.ru, Lexus является «любимой» маркой польских угонщиков. В течение многих лет эта марка возглавляет рейтинги угоняемых автомобилей наряду с другими японскими автомобилями.