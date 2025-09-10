Зимбабве выдвинула свою кандидатуру на членство в Совбезе ООН

Правительство Зимбабве подало заявку на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. О выдвижении кандидатуры страны сообщил президент республики Эммерсон Мнангагва.

"Наша миссия состоит в том, чтобы служить надежным, проактивным и ориентированным на поиск решений партнером в деле поддержания мира и безопасности на планете", - сообщил он.

По словам Мнангагвы, Зимбабве выдвигается на место непостоянного члена СБ ООН в том числе и от имени всего Африканского континента. Глава зимбабвийского правительства пообещал, что его страна в случае избрания сосредоточится на содействии миру, борьбе с терроризмом и продвижении прав женщин и молодежи, а также защите интересов государств Африки. Достижению этой цели, по его словам, поможет приобретенный Зимбабве опыт в сфере миротворчества и региональной дипломатии.

Кандидатуру страны уже поддержали некоторые государства, среди которых Россия, Индия и Куба. Кроме того, поддержку Зимбабве была поддержана Сообществом развития Юга Африки (САДК) и Африканским союзом.

Напомним, что Зимбабве ранее уже занимала место непостоянного члена Совбеза в 1983-1984 и 1991-1992 годах. Предстоящие выборы пройдут в июне 2026 года, для победы требуется две трети голосов Генеральной Ассамблеи ООН.

В случае избрания Зимбабве станет одним из десяти непостоянных членов Совета Безопасности ООН с двухлетним сроком полномочий наряду с пятью постоянными членами - Россией, США, Британией, Францией и Китаем.