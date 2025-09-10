Нетаньяху обвинил власти Катара в «укрывательстве террористов»

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху впервые с момента нанесения ударов по лидерам ХАМАС в Дохе прямо упомянул Катар и обвинил власти эмирата в «укрывательстве террористов».

«Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают у себя террористов: «Либо вы изгоните их, либо вы привлечёте их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы», — цитирует его ТАСС.

Ранее эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани призвал мировое сообщество взять на себя правовую ответственность для наказания за удары Израиля по Дохе.

Аль Тани Также сказал, что руководство Катара оставляет за собой право на ответные действия после израильской атаки.

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар Израиля.