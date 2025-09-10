Инцидент с дронами в Польше совпал с визитом спецпосланника Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог направлялся в Польшу в момент инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Также, по данным телеканала, Келлог намерен в ближайшие дни посетить соседнюю с Польшей страну. «Ожидается, что в ближайшие дни он продолжит путь на Украину», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на среду, 10 сентября, воздушное пространство страны было нарушено. Позднее он сказал, что дроны, которые якобы сбили ночью над Польшей, являются российскими, однако не привел никаких доказательств.

Трампа проинформировали об инциденте с дронами в Польше

В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось.