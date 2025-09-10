Третья мировая война может начаться уже в ближайшие дни, «только глупые не видят направления движения» к этому, заявил профессор Бакингемского университета (англ. The University of Buckingham) Энтони Глис. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

В ночь на среду, 10 сентября, 19 дронов, предположительно запущенных с территории Украины боевиками ВСУ, пересекли границу с Польшей. 4 из них были сбиты ПВО республики. Гражданские лица не пострадали.

Немецкий дипломат Йенс Плётнер бездоказательно обвинил в налете Россию. Он заявил, что налет дронов был направлен на то, чтобы спровоцировать Польшу и НАТО в целом.

По его словам, альянс не поддастся на провокации. Он добавил, что группа стран E5 — Италия, Германия, Франция, Польша и Великобритания — выражает солидарность с Украиной.

«Это [война] может начаться не завтра, хотя в ближайшие несколько дней оно может вспыхнуть. И никто не должен питать иллюзий, что это не произойдет», — отметил Глис.

По его мнению, сентябрь 2025 года может стать самым напряженным для мира со времен Второй мировой войны. Эксперт уточнил, что стартом для развязывания крупного международного конфликта может стать введение Польшей статьи 4 НАТО.

Ранее сообщалось, что Варшава планирует задействовать статью 4 Устава НАТО, согласно которой любой член альянса имеет право консультироваться с представителями блока, если считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.