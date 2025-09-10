Зеленский ввел ряд санкций против физлиц и компаний, связанных с РФ

Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 83 физлиц и 114 компаний, зарегистрированных в России, Белоруссии, Китае, Германии и Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие указы.

Отмечается, что ограничения коснулись лиц, помогающих ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору РФ. Новые санкции Киев синхронизировал с Лондоном.

В частности, ограничения коснулись ряда российских компаний, связанных с IT-сектором, в том числе «Ситроникс КТ», «СИНТО», «Балтинфоком», «Би Питрон». Также в санкционный список попали страховая компания «Согласие», «Группа Консул», «Пионер Трейд», «Научно-производственное предприятие Нифрит», «Институт сетевых технологий», Научно-исследовательской проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт «Источник», электромеханический завод «Пегас», компании «Центр», «Авангард» и «Алмаз».

Кроме того Зеленский ввел ограничения против 83 физических лиц. Среди них есть граждане РФ, Турции, Казахстана, Великобритании и Украины.