Зеленскому понравилось выступление фон дер Ляйен в Европарламенте

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил выступление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и поблагодарил ее за выделение 6 млрд евро на производство украинских дронов. Об этом написал сам Зеленский.

«Поблагодарил за сильное ежегодное обращение в Европарламент и четкий месседж по 6 млрд евро на производство дронов в Украине. Должны найти еще больше путей использования замороженных российских активов в пользу Украины», — написал Зеленский в telegram-канале.

В ходе беседы Урсула фон дер Ляйен проинформировала Зеленского о работе с американскими партнерами по ужесточению антироссийских мер. Стороны обсудили поддержку украинских детей: Евросоюз подтвердил готовность финансировать бесплатное питание для школьников и пообещал содействовать возвращению похищенных детей.