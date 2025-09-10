У жены Туска угнали личный автомобиль

Группа неизвестных угнала в Сопоте частный автомобиль марки Lexus, принадлежащий жене премьер-министра Польши Дональда Туска Малгожате. Об этом сообщает польский телеканал TVN24 со ссылкой на местную полицию.

«Мы получили обращение, сотрудники воеводского управления полиции в Гданьске работают над этим происшествием», — говорится в публикации.

В Сопоте находится семейный дом Туска, который находится под специальной охраной высших лиц и их семей, которой в Польше занимается Служба охраны государства. Других деталей произошедшего не сообщается.

