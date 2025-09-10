90-летнего мужчину из США почти похоронили заживо из-за врачебной ошибки

90-летний мужчина из США был почти похоронен заживо из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на The Mirror.

Изначальной причиной смерти врачи назвали инфаркт — 1 сентября мужчину госпитализировали из-за проблем с сердцем. Однако, через какое-то время у него случился инфаркт, а врачи констатировали смерть пациента.

Ошибку врачей выявил один из родственников мужчины. Когда родные и близкие приехали в морг для прощания, один из них заметил, что мужчина может быть жив — у тела прощупывался пульс и было заметно дыхание. После этого врачи забрали тело для обследования, которое и подтвердило признаки жизни.

Впрочем, через какое-то время мужчина умер окончательно, так и не придя в сознание. При этом, лечащие врачи настаивают, что «речь не идет о врачебной ошибке», а также пообещали разобраться в причине произошедшего.