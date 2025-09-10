Херш прокомментировал новые данные о подрыве «Северных потоков»

Известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что не собирается отказываться от своих прежних заявлений по делу о теракте на «Северных потоках». Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на 21 августа итальянская полиция, в рамках расследования инициированного Германией дела о подрыве трубопроводов украинской диверсионной группой, задержала в Римини 49-летнего гражданина Украины Кузнецова. Задержание вызвало бурную общественную дискуссию.

«Я написал то, что написал», — коротко ответил Херш в ответ на просьбу прокомментировать расследование Германии.

Напомним, что расследователь опубликовал свой доклад о теракте на газопроводах в 2023 году.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

По его данным, взрывчатку к газопроводам заложили американские специалисты во время учений НАТО Baltops 2022. Затем, спустя три месяца, норвежцы организовали подрыв трубопроводов.

Херш подчеркнул в своей публикации, что приказ о подрыве отдал 46-й президент США Джо Байден спустя девять месяцев продолжительных консультаций и планирования операции.